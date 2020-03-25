أهم الاخبار.. في أول أيام الحظر.. السيسي: أتطلع إلى التزام الجميع بالإجراءات وعدم تجاوزها.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

نشر موقع " صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة حول تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا في العالم، وفيما يلى أبرز تلك الاخبار:





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا.





وأضاف الرئيس خلال بيان له نشر على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين، وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا وأيضًا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".





كشفت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.





قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك 130 ألف عامل غير منتظم قاموا بالتسجيل من جميع المحافظات عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة .





أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش الفرنسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





توفي نائب السفير البريطاني لدى المجر إثر الإصابة بفيروس كورنا المستجد.



