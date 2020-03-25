AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الاخبار.. في أول أيام الحظر.. السيسي: أتطلع إلى التزام الجميع بالإجراءات وعدم تجاوزها.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:51 م
تطبيق حظر التجول
تطبيق حظر التجول
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع " صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة حول تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا في العالم، وفيما يلى أبرز تلك الاخبار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس خلال بيان له نشر على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين، وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا وأيضًا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".

كشفت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك 130 ألف عامل غير منتظم قاموا بالتسجيل من جميع المحافظات عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة .

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش الفرنسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

توفي نائب السفير البريطاني لدى المجر إثر الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار.. تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في مصر.. فيفا يطالب بتأجيل المباريات الدولية شهرين.. و20 حالة وفاة بسبب الطقس السيئ ..وخطوبة ياسمين صبري

محمد بن سلمان يتلقى اتصالا عاجلا من الرئيس الفرنسي ماكرون

الكويت في حظر تجوال.. إجراءات فورية من مجلس الوزراء لمكافحة تفشي الفيروس.. وإصابات بكورونا في مكتب نائب الرئيس الأمريكي.. الأبرز في صحف الكويت

أخبار التوك شو.. مصير الترم الثاني بالجامعات.. اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 هيدفع 4 آلاف جنيه.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. فيروس هانتا لا ينقل العدوى من إنسان لآخر

سنعبر اللحظات العصيبة بعون الله .. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

أحمد موسى: تصريحات السيسي الجديدة رسالة أمل للمصريين.. فيديو

ترشيحاتنا

الأمن يوقف سيارة صدى البلد .. وتعليق لطيف من أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة: أردوغان في الحجر الصحي قريبا.. فيديو

الداخلية تبدأ تنفيذ حظر التجول.. انتشار القوات بالشوارع.. دوريات تجوب المدن والقرى

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن علاج كورونا

ادعية التحصين من كورونا والأمراض .. الأزهر يحدد 5 أذكار يومية صباحا ومساء

أول تعليق من محمد النني بعد دخوله الحجر الصحي مع بشكتاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور