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أخبار العالم

ألمانيا: ارتفاع إصابات فيروس كورونا في برلين إلى 1645 حالة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:58 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت إدارة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ الألماني، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة برلين إلى 1645 شخصًا، بزيادة 220 حالة إصابة عن الثلاثاء الماضي.

وأشارت الإدارة إلى تسجيل رابع حالة وفاة بسبب كورونا في برلين، لرجل يبلغ من العمر 83 عامًا كان مصابًا بأمراض سابقة.

ولفتت الإدارة إلى أنه تم علاج 208 مرضى في المستشفيات، 38 منهم تم علاجهم في وحدة العناية المركزة، مبينة أن جميع الأشخاص الآخرين تم عزلهم في منازلهم.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن نتيجة الاختبار الثاني للتحقق من إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفيروس كورونا جاءت سلبية، فيما تواصل ميركل عملها من المنزل بعد إخضاع نفسها للحجر الصحي.

يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ حتى مساء الأربعاء 37 ألفًا و323 حالة، من بينها 4332 حالة جديدة اليوم، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 206 حالات، من بينها 47 حالة وفاة اليوم.
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