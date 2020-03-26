البرازيل: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا لـ 57 حالة والمصابين لـ 2433 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات بلغت 2.4%.





وقال وزير الصحة البرازيلي لويس إنريكي مانديتا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - إن إحصاءات تفشي الفيروس لا تتجاوز ما كانت السلطات تتوقعه في هذا الشهر، لكن الوضع في المنطقة في جنوب شرقي البلاد يثير قلقا، حيث يقطن هناك أكثر من 100 مليون من السكان وتم تسجيل أكبر عدد من المصابين هناك.





وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر يوم الجمعة الماضي قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واتخاذ عدد من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.