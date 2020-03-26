أخبار الرياضة.. محمد صلاح محبط لهذا السبب.. قرار جديد من الأهلي بشأن فايلر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





محمد صلاح نجم ليفربول محبط.. تعرف على السبب

علقت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية، على الانتقادات التي يتعرض لها نجم فريق ليفربول، محمد صلاح في الفترة الأخيرة، قائلة إنها "لا داعي لها".





مجدي عبد الغني يهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

فتح مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب بسبب الانتخابات الأخيرة.





وفاة نجم الكرة الصومالية في لندن عقب إصابته بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، وفاة عبدالقادر محمد فرح، نجم منتخب الصومال السابق، ومستشار وزير الرياضة الصومالي الحالي؛ جراء إصابته بفيروس كورونا.





النادي الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن فايلر.. تعرف عليه

رغم توصل مسئولى الأهلي إلى اتفاق مبدئي بتمديد تعاقد السويسري "رينيه فايلر"، المدير الفني للفريق الأول، لموسم جديد لكن تم تأجيل الإعلان لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي من عدمه خاصة المسابقات المحلية، حيث سيفرض إلغاء مسابقة الدوري أمرًا آخر؛ بمعنى أنه لن يكون هناك نشاط لمدة تزيد عن أربعة أشهر.