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رياضة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح محبط لهذا السبب.. قرار جديد من الأهلي بشأن فايلر

الخميس 26/مارس/2020 - 08:11 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


علقت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية، على الانتقادات التي يتعرض لها نجم فريق ليفربول، محمد صلاح في الفترة الأخيرة، قائلة إنها "لا داعي لها".


فتح مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب بسبب الانتخابات الأخيرة.


أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، وفاة عبدالقادر محمد فرح، نجم منتخب الصومال السابق، ومستشار وزير الرياضة الصومالي الحالي؛ جراء إصابته بفيروس كورونا.


رغم توصل مسئولى الأهلي إلى اتفاق مبدئي بتمديد تعاقد السويسري "رينيه فايلر"، المدير الفني للفريق الأول، لموسم جديد لكن تم تأجيل الإعلان لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي من عدمه خاصة المسابقات المحلية، حيث سيفرض إلغاء مسابقة الدوري أمرًا آخر؛ بمعنى أنه لن يكون هناك نشاط لمدة تزيد عن أربعة أشهر.


أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم، الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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