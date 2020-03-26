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مرأة

هنفطر ايه النهاردة.. فطائر مورقة مع كوب عصير برتقال فريش

الخميس 26/مارس/2020 - 09:12 ص
هنفطر ايه النهاردة
هنفطر ايه النهاردة
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حياة عبد العزيز
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

وإليكم وجبة الفطار للشيف نجلاء الشرشابي وتقدم مع كوب عصير البرتقال الطازج :

مقادير فطائر مورقة :

3 كوب دقيق
1 كوب قرع مسلوق 
1 ملعقة كبيرة سمن
لبن  للعجن
2 بيض
2 باكو فانيليا
نصف ملعقة ملح 
2 ملعقة كبيرة سكر
 للفرد:
دقيق ذرة
 للوجه:
سمن 
قشطة بلدي

طريقة تحضير فطائر مورقة :

* يخفق القرع مع البيض والسمن واللبن والفانيليا والسكر والملح

* يضاف الدقيق ويخفق المحتوى جيدًا.

* يصنع كرات من العجين ثم تفرد كل كرة من العجين بالنشابة على سطح مرشوش بدقيق الذرة.

* تهرس القشطة مع السمن ثم تدهن كل قطعة مفرودة من العجين بالخليط.

* تقطع العجين لشرائط بالطول ثم تلف شرائط كل قطعة على بعضها.

* ترص على صاج فرن ثم تبطط باليد ويدهن الوجه بالسمن.

* تسوى بالفرن ثم تقدم بالهنا.
فطائر مورقة فطائر مورقة
عصير برتقال عصير برتقال
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