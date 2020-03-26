شنقته بحبل غسيل.. القبض على قاتلة طفلها في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز جرجا بسوهاج، من القبض علي ربة منزل بعد 3 أيام من اختفائها، بعد أن قتلت ابنها البالغ من العمر 3 سنوات شنقا بحبل غسيل لتحرق قلب والده بعد أن هددها بالزواج من أخري.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور علي جثة طفل بقرية المجابرة.





وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" ٣ سنوات، وتبين من معاينة رجال المباحث وجود آثار خنق حول الرقبة.





تم إخطار النيابة العامة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك،وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وضبط المتهمة.



