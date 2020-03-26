بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو؛ سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم /الخميس، أن مون وترودو استعرضا التطورات الأخيرة الخاصة بالاستجابة لفيروس (كورونا) وتبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالتعاون المتبادل بين البلدين للتصدي لفيروس (كورونا) أثناء المحادثات الهاتفية بينهما التي استمرت لمدة 32 دقيقة.

وسبق أن تحدث الرئيس الكوري الجنوبي مع زعماء 9 دول من بينها مصر والصين وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة وغيرها، لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا منذ يوم 20 فبراير الماضي.

