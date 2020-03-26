سلطان ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي بعد إصابة 7 من موظفي القصر بـ كورونا

أفادت وسائل إعلام دولية بوضع سلطان ماليزيا عبد الله شاه وزوجته قيد الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة 7 من موظفي القصر بفيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أعلن رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين أمس الأربعاء أنه سوف يتم تمديد العمل بالقيود التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا حتى منتصف أبريل المقبل.

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وقال محيي الدين "من المتوقع ازدياد حالات الإصابة بالفيروس قبل أن تبدأ الحالات الجديدة المصابة في الانحسار" معلنا تمديد العمل بالقيود المفروضة على السفر والعمليات التجارية منذ أسبوع حتى 14 أبريل المقبل.





وكان وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل حالة الوفاة الـ17 بفيروس كورونا.





ويشار إلى أن نحو 1000 حالة من بين 1624 حالة إصابة في ماليزيا تعود لأشخاص حضروا فعاليات أجريت في كوالالمبور في أواخر فبراير الماضي.