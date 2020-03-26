80 ألف إصابة كورونا فى إسرائيل.. توقعات بكارثة بسبب الفيروس القاتل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، أخبار تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد - 19" فى إسرائيل، وتوقعات الوصول لكارثة بتسجيل 80 ألف مصاب بالفيروس القاتل خلال أسبوعين.





ودخلت القيود الجديدة والأكثر صرامة حيز التنفيذ أمس، الأربعاء، وزادت الشرطة الإسرائيلية من تطبيق القانون بشكل ملحوظ، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم يلتفت الجمهور للتعليمات، فسيتم فرض إغلاق كامل.





بدوره، طالب البروفيسور جابي بارباش، المدير السابق لوزارة الصحة، بالإغلاق بأسرع وقت ممكن لوقف انتشار المرض، محذرا من أنه إذا استمر تضاعف عدد المرضى كل ثلاثة أيام، فإن النظام الصحي سيجد صعوبة في الاستجابة.





وقال بارباش للتليفزيون الإسرائيلي: "كان ينبغي فرض هذا الإغلاق قبل أسبوعين، لا أفهم هذا التسويف"، حتى لو قمنا بالإغلاق بشكل كامل الآن، فبعد أسبوعين سيكون هناك 80.000 مصاب، مما سيجعل النظام الصحي، خاصة قسم العناية المركزة، يصل إلى الحد الأقصى.





وحول المدة التي سيستمر فيها هذا الإغلاق، جادل البروفيسور بارباش أنه قد يكون لعدة أسابيع: "لا أحد يتحدث لمدة أسبوعين، مقدما قالوا إن الإغلاق سيستمر حتى بعد عيد الفصح. بصراحة، لست متأكدا على الإطلاق، ربما سيستمر لمدة شهر على الأقل".





في غضون ذلك، أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتين في الصين أن ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة من المرجح أن يبطئ انتشار فيروس الكورونا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الطقس المتغير وحده لا يمكن أن يوقف الفيروس.





ووجد الباحثون من خلال البيانات التي تم جمعها من 100 مدينة في الصين، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، ينخفض ​​معدل الإصابة.







وكتب الباحثون في جامعتي ويهانغ وجامعة تسينغهوا في الصين: "درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية خفضت بشكل كبير العدوى".





ومع ذلك، يؤكد الباحثون في الدراسة الحالية وخبراء الصحة العامة أنه على الرغم من أن فيروس كورونا لا يزدهر في الطقس الحار والرطب، فمن المتوقع فقط أن يقلل من معدل الإصابة، لا يوقفه تمامًا.



