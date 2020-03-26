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أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 26 - 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

الدولار $ الولايات المتحدة = 15.68 جنيه للبيع ، 16.78 للشراء.

يورو = 16.87 جنيه للبيع ، 17.12 جنيه للشراء.
جنيه إسترليني £ = 18.40 جنيه للبيع ، 18.90 للشراء
ين ياباني = 14.06 جنيه للبيع، 14.25 للشراء.
 ريال سعودي = 4.15 جنيه للبيع ، 4.20 للشراء.
دينار كويتي = 50.44 جنيه للبيع ، 51.29 للشراء.

 
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