أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 26 - 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.
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الدولار $ الولايات المتحدة = 15.68 جنيه للبيع ، 16.78 للشراء.
يورو = 16.87 جنيه للبيع ، 17.12 جنيه للشراء.
جنيه إسترليني £ = 18.40 جنيه للبيع ، 18.90 للشراء
ين ياباني = 14.06 جنيه للبيع، 14.25 للشراء.
ريال سعودي = 4.15 جنيه للبيع ، 4.20 للشراء.
دينار كويتي = 50.44 جنيه للبيع ، 51.29 للشراء.