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أخبار العالم

الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:18 ص
الكويت تسجل 13 إصابة
الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم، الخميس، تأكيد إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 208 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة: "853 إجمالي عدد الحالات التي خرجت من مراكز الحجر الصحي، و7 حالات مُصابة تتلقى العلاج في العناية المركزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة.

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وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

هذا، وقد أعلنت الكويت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 195 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 4 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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