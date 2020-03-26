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سيارات

أبرزها التخلص من الملصقات القديمة.. 4 خدع ذكية للاستخدام في سيارتك

الخميس 26/مارس/2020 - 06:01 م
إزالة ملصقات السيارة
إزالة ملصقات السيارة بورقة جرنال
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عزة عاطف

تساعدنا الخبرات المتراكمة من قبل السائقين ذوي الخبرة في جميع أنحاء العالم في معرفة عدد من الحيل الذكية لمعالجة بعض المشاكل الصغيرة المزعجة التي نواجهها جميعًا مع سياراتنا، مما يجعل القيادة أكثر راحة ومتعة، إليك أقوى ٤ حيل لم تعرفها من قبل الاستخدام في سيارتك:


كيفية التخلص من الملصقات القديمة على السيارة
الكثيرون يحبون استخدام الملصقات المختلفة والاستيكرز على سياراتهم، وبعض الجمل الشهيرة مثل "العين صابتني ورب العرش مجاني".


لكن ماذا إذا أردت تغيير تلك الملصقات أو إزالتها نهائيًا، كل ما عليك فعله هو نقع قطعة من ورقة جريدة في الماء الدافئ، ثم ضعها على الملصق لمدة عشر دقائق، ستتمكن من إزالة الملصق بسهولة تامة دون ترك أي أثر.


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خداع الميكانيكي
إذا كنت قلقًا من أن يحاول الميكانيكي خداعك والمبالغة في تقييم مشاكل سيارتك، فما عليك سوى طرح الأسئلة حول الأجزاء السليمة التي من المؤكد أنها تعمل بشكل صحيح في السيارة، ستجده يجيب عنها كلها وسيسهل عليك معرفة مكان العيب.


إبقاء المناشف الورقية في متناول اليد
قبل أن ترميه قد يفيدك فنجان القهوة الورقي الفارغ في الاحتفاظ بالمناديل قريبة منك، فالكوب يتميز بغطاء جيد مرفق به فتحة علوية تمكنك من استخدامه في لتخزين المناشف الورقية وسهولة إخراجها.


تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها
تعمل فرشاة الطلاء جيدًا في تنظيف الغبار من المناطق التي يصعب الوصول إليها في سيارتك، أيضًا قد تساعدك اسفنجة غسل المواعين في ذلك.


احضر الإسفنجة وقم بشقها من الأسفل ثم أرفق بها عصاة، ثم استخدمها في الوصول للأماكن الصعبة.

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