إصابة جديدة بين الجالية المصرية بالكويت بـ فيروس كورونا .. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد.



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ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية حتى تاريخ 26 مارس فإن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 208 حالة، وعدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس 13 حالات، وعدد الحالات التي تم شفاؤها 49 حالة، وعدد الحالات التي مازالت تحت فترة العلاج 159 حالة.





وأضافت أن عدد حالات العناية المركزة 7 حالات، وعدد الحالات الحرجة بـ العناية المركزة 2 حالة

عدد المسوحات تجاوزت 17800 حالة.



وطبقا للصحة الكويتية فإن الوضع العام الجالية المصرية بالكويت ، فإن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس من أبناء الجالية المصرية بالكويت وصل 12 حالة، حالة قادمة من أذربيجان حالة قادمة من مصر، 10 حالات مخالطة.