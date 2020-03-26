شاهد .. أهالي بني سويف يقبلون على شراء التسالي قبل وقت الحظر

شهدت محال التسالي والحلويات في محافظة بني سويف إقبالا كبيرا وزحاما من المواطنين لشراء التسالي "اللب والسودانى" والمحمصات من المحلات، منذ عصر اليوم الخميس، قبيل تنفيذ سريان قرار غلق المحلات لمدة 11 ساعة.





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كانت محال التسالي بمدن بني سويف السبع وقراها قد شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء اللب والفول السوداني للتسلية "مساء" بعد إغلاق المقاهي التي كانت تعد المتنفس الوحيد لكافة فئات الشعب، بالتزامن مع التزام أصحاب المقاهي والمطاعم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.





ومن جانب آخر شنت الوحدات المحلية في المحافظة حملات مكبرة لمتابعة إغلاق المقاهي والمطاعم بقرى ومدن المحافظة السبع ، وأشاد رؤساء الوحدات المحلية بالتزام أصحاب المقاهي والمطاعم في بني سويف بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.