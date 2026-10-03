وزير الخارجية: لا شأن لمصر بما يجري داخل أديس أبابا.. والتصريحات الإثيوبية محاولة لتشتيت الانتباه

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن مصر لا شأن لها بما يجري داخل إثيوبيا.

تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات أمر غير مقبول وغير صحيح، ولا يحقق الاستقرار المنشود.

الهروب من الأزمات الداخلية

وأوضح وزير الخارجية أن التصريحات الإثيوبية تستهدف الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها، واصفًا إياها بأنها محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عما يجري على الأراضي الإثيوبية.

وشدد عبد العاطي على تمسك مصر بثوابت سياستها الخارجية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن معالجة الأزمات تتطلب التعامل مع أسبابها الحقيقية بما يحقق الاستقرار.