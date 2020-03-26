لمواجهة كورونا.. إجراء سعودي جديد لمكافحة الوباء العالمي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الحالية وبالتزامن مع الوضع الراهن، ما يسهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل.





وتمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج أجير، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات ذات (الحاجة في الوضع الراهن)، ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط: https://ajeer.qiwa.sa/.





وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار يهدف إلى توفير الكوادر للقطاعات التي تشهد طلبًا عاليًا على الأيدي العاملة خلال هذه الفترة، وسيسهم في تخفيف المصاريف على القطاعات التي يقل الطلب عليها من خلال إعارة العاملين فيها للمنشآت ذات الطلب العالي



