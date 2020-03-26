5.6 مليار درهم.. ارتفاع احتياطي الذهب بمصرف الإمارات المركزي

واصل مصرف الإمارات المركزي زيادة حيازته من السبائك الذهبية والتي ارتفعت قيمتها إلى 5.615 مليار درهم في شهر فبراير2020 بنمو نسبته 38.8% مقارنة مع 4.04 مليار درهم في شهر ديسمبر2019 وذلك بحسب الإحصائيات التي أصدرها المصرف اليوم الخميس.









واستنادا إلى هذه الاحصائيات فإن رصيد المصرف المركزي من الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ عودة المصرف في العام 2015 إلى تكوين احتياطيات من المعدن الأصفر.









ويأتي استمرار المركزي في زيادة حيازته من الذهب تزامنا مع ارتفاع سعره عالميا في ظل لجوء العديد من المؤسسات الدولية لحيازته وهو ما دفع الأونصة إلى تجاوز حاجز 1600 دولار بنمو فاق 28% منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخ 25 مارس الجاري.







