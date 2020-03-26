بعد السيطرة عليه.. قرار جديد من الصين بشأن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس عن أن بكين ستعلق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول ابتداء من 28 مارس لتجنب الحالات المستوردة من الفيروس التاجي.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيانها اليوم أنه "بسبب الانتشار السريع لوباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، قررت الصين تعليق دخول المواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرات وتصاريح سارية اعتبارا من 28 مارس".
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيانها اليوم أنه "بسبب الانتشار السريع لوباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، قررت الصين تعليق دخول المواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرات وتصاريح سارية اعتبارا من 28 مارس".
ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 نحو 416 ألفا، مع أكثر من 20 ألف حالة وفاة مؤكدة من بين المصابين ، وتم شفاء أكثر من 104000 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ولقد تضررت أوروبا بشدة من جائحة COVID-19 ؛ إيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا.
وتحارب إيطاليا انتشار وباء فيروس التاجي الحاد ، وهو الأسوأ خارج الصين. وشهدت الدولة 3،491 حالة جديدة خلال 24 ساعة ، وبذلك يصل المجموع إلى 57521 حالة نشطة. توفي 7،503 بسبب الفيروس وتعافى 9،362.
وقد أدى الوباء إلى حدوث خلل كبير في سلاسل التوريد العالمية ، وزيادة حادة في التقلبات الاقتصادية وأدى إلى تدهور أسواق الأسهم ، مما يهدد الركود العالمي.
ولقد تضررت أوروبا بشدة من جائحة COVID-19 ؛ إيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا.
وتحارب إيطاليا انتشار وباء فيروس التاجي الحاد ، وهو الأسوأ خارج الصين. وشهدت الدولة 3،491 حالة جديدة خلال 24 ساعة ، وبذلك يصل المجموع إلى 57521 حالة نشطة. توفي 7،503 بسبب الفيروس وتعافى 9،362.
وقد أدى الوباء إلى حدوث خلل كبير في سلاسل التوريد العالمية ، وزيادة حادة في التقلبات الاقتصادية وأدى إلى تدهور أسواق الأسهم ، مما يهدد الركود العالمي.