بعد السيطرة عليه.. قرار جديد من الصين بشأن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس عن أن بكين ستعلق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول ابتداء من 28 مارس لتجنب الحالات المستوردة من الفيروس التاجي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيانها اليوم أنه

"بسبب الانتشار السريع لوباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، قررت الصين تعليق دخول المواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرات وتصاريح سارية اعتبارا من 28 مارس".



