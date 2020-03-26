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محافظات

سراير في الفصول.. هل تحولت مدارس الدقهلية لـ حجر صحي بسبب كورونا؟

الخميس 26/مارس/2020 - 06:41 م
أسرة في الفصول
أسرة في الفصول
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همت الحسيني
انتشرت مجموعة من الصور بمدارس الدقهلية توضح تجهيز الفصول بأسرة في العديد من المدارس للإيواء بسبب كورونا.

رد الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على الصور المنتشرة موضحا أنه عقد اجتماعا موسعا مع قيادات المديريه ومديرى ادارات الأمن بالإدارات التعليمية بحضور وليد محي  مدير إدارة الأمن بالمديرية .

مدير التربية والتعليم أكد  أن الإجراءات المتخذة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا  المستجد.

وأكد أن الخطة تضمنت خطوات استباقية في تفعيل لجان الأزمات والكوارث في كل إدارة تعليمية واتخاذ قرارات بتفعيل غرف العمليات بكل ادارة وكذلك تجهيز الاستراحات بكل الاستعدادات الممكنة .

كما تم تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة لا قدر الله  وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

وعن تفاصيل تجهيزات المدارس أكد أنه تم وضع أسرة في  ٤٣ استراحة بجميع الادارات التعليمية مجهزة بكل سبل الإعاشة وتم تطهيرها وتعقيمها، مشددا على عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية من مديرى الادارات ومسئولى الأمن لمواجهة اى طارئه وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعه علي مستوي المحافظة حال وجود أزمة لا قدر الله.

وكيل الوزارة أكد أيضا أن عمليات التجهيز تمت بالتنسيق  الكامل مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ، مشيرا إلى  وضع إمكانيات التربية والتعليم من مدارس واستراحات ومبانى وعاملين تحت التصرف عند حدوث أزمة، داعيا الله أن يحفظ  مصر من كل سوء.

سراير في الفصول.. هل تحولت مدارس الدقهلية لـ حجر صحي بسبب كورونا؟
سراير في الفصول.. هل تحولت مدارس الدقهلية لـ حجر صحي بسبب كورونا؟
سراير في الفصول.. هل تحولت مدارس الدقهلية لـ حجر صحي بسبب كورونا؟
سراير في الفصول.. هل تحولت مدارس الدقهلية لـ حجر صحي بسبب كورونا؟
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