بالتزامن مع صرف المعاشات.. الائتلاف الشبابى ينظم حملة توعية بشوارع سوهاج

نظم الائتلاف الشبابى لدعم مصر حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا، بشوارع سوهاج المختلفة وخاصة بالتزامن مع صرف الرواتب والمعاشات، جاء ذلك فى إطار دور الائتلاف فى حماية الجمهور والصحة العامة.





تضمنت الحملة تنظيم الجمهور وتوزيع واقى الأيدى ومطهرات لتجنب العدوى عن طريق ماكينات الصراف، كما تم توزيع بعض المطبوعات الإرشادية والوقائية.



وصرح مصطفى التمساح رئيس الائتلاف، بأن هذه الحملة أظهرت مدى حرص الناس والتزامهم بإجراءات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







وأكد الدكتور أحمد فزاره منسق عام الائتلاف بسوهاج، أن محافظة سوهاج من المحافظات الآمنة حتى الآن وأن مثل هذه الحملات تعبر عن دور هام فى المشاركة المجتمعية، بالتزامن مع إجراءات الحكومة.







فيما قال أبو الفتوح عبد الحميد منسق الحملة، إنه من المهم أن نذكر جنود الحملة من الشباب وهم ندى حسين وأحمد ثابت وايه حسين وحسن أحمد وإسلام محمود وأحمد محمد وحسين محمد.