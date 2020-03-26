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توك شو

الزموا منازلكم.. طبيبة مصرية من إيطاليا تروي كواليس ساعات الرعب وتزف بشرى.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:22 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتور صفاء رمضان استشاري أمراض الدم وزرع النخاع في معهد الأورام الأوروبي في ميلانو، إن إيطاليا مرت بـ5 أسابيع صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا.

وأضافت صفاء رمضان في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"بعدما تم العزل التام في المنازل وعدم اختلاط المواطنين استقرت الأوضاع ويوجد ثبات في زيادة الحالات".

وتابعت :"  من المتوقع أن يثبت معدل حالات الإصابة لفترة إلى ان تنخفض حالة الإصابات"، مضيفة:"  بعض الإيطاليين استهتروا بفيروس كورونا  وهذا تسبب في تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا".

واكملت:"  القطاع الصحي في إيطاليا يعاني أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوافد حالات كبيرة من الحالات على المستشفيات أدى إلى عبء كبير على المستشفيات".

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