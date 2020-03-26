مدرب فرنسا التاريخي.. وفاة ميشيل هيدالجو عن عمر 87 عاما

في منزله في مدينة مارسيليا بعد ظهر اليوم الخميس.





وقاد هيدالجو منتخب فرنسا لمدة 8 سنوات ونجح في التتويج بلقب كأس أوروبا 1984 مع جيل كان من الأبرز في تاريخ المنتخب الفرنسي، وضم أسماء مثل ميشيل بلاتيني وآلان جيريس وجان تيجانا، وأحرزت فرنسا اللقب على أرضها بفوزها على اسبانيا 2-صفر في المباراة النهائية.





كما نعى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت في بيان: "علمنا اليوم بحزن هائل ومشاعر عميقة، برحيل ميشيل هيدالجو. الاتحاد في حال حداد".

توفي ميشيل هيدالجو نجم كرة القدم الفرنسية السابق ومدرب الديوك التاريخي عن عمر يناهز 87 عامًا،