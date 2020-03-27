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أستاذ طب نفسي يكشف أهمية الحالة النفسية لمحاربة كورونا..فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:02 ص
الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي
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محمود محسن
قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي ، إن الله خلق الانسان ولديه القدرة علي التكيف مع الظروف ، موضحا أن كل أسرة يجب أن تعمل ماتحب حتي لايحدث لها حالة من الزهق وهي جالسة بالمنزل .

وأضاف "المهدي" خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الحالة النفسية  تعد الخط الدفاع الأول لمعالجة فيروس كورونا ، منوها إلي أنه لايجب أن ينشغل المواطنين بغسل أيديهم علي حساب حالتهم النفسية 

وأشار إلي أن الخوف والتوتر يفرز مادة الكورتيزون والذي يعوق خلايا المناعة أن تؤدي وظيفتها ، موضحا أنه يجب الاعتراف بأن هناك قدر من القلق في ظل الظروف الحالية .

ونوه إلي أن هناك علامات تثبت دخول الشخص في الحالة المرضية من أهمها  ضيقة في التنفس ، العرق ، قلة  الشهية
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