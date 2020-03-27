أستاذ طب نفسي يكشف أهمية الحالة النفسية لمحاربة كورونا..فيديو

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي ، إن الله خلق الانسان ولديه القدرة علي التكيف مع الظروف ، موضحا أن كل أسرة يجب أن تعمل ماتحب حتي لايحدث لها حالة من الزهق وهي جالسة بالمنزل .





وأضاف "المهدي" خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الحالة النفسية تعد الخط الدفاع الأول لمعالجة فيروس كورونا ، منوها إلي أنه لايجب أن ينشغل المواطنين بغسل أيديهم علي حساب حالتهم النفسية





وأشار إلي أن الخوف والتوتر يفرز مادة الكورتيزون والذي يعوق خلايا المناعة أن تؤدي وظيفتها ، موضحا أنه يجب الاعتراف بأن هناك قدر من القلق في ظل الظروف الحالية .





ونوه إلي أن هناك علامات تثبت دخول الشخص في الحالة المرضية من أهمها ضيقة في التنفس ، العرق ، قلة الشهية