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منوعات

ضبط رجل يمني يبصق داخل مركز تجاري في السعودية.. واشتباه في إصابته بـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:05 ص
القبض على وافد يبصق
القبض على وافد يبصق في مركز تجاري
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عزة عاطف

بعد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو صادم لأحد الأشخاص قام بالبصق داخل مركز تجاري كبير، أرسل مواطنًا سعوديًا بلاغًا إلى شرطة مكة بفعلة الرجل دفع رجال الأمن للتحري عنه وإلقاء القبض عليه.


وبعد التحقيق والتحريات تبين أن المقيم  من الجنسية اليمنية ويعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية في مخطط الشرائع 4، فقد تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة بلاغًا من أحد الأشخاص على إثره اقتحمت الدوريات الأمنية الموقع وألقت القبض عليه.


وقد كانت الصدمة عندما ألقت الشرطة القبض عليه هي اكتشاف ارتفاع درجة حرارته، وتمت إحالته إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة ليتم حجره صحيًّا وإجراء الفحوصات المخبرية حتى التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.


قامت شرطة الشرائع بفتح تحقيق في بلاغ من مواطن ببصق أحد العمال  في المخبز داخل المركز التجاري، وقد باشرت الجهات الأمنية على الفور الموقع وفقًا لصحيفة سبق.


وكان الرائد «سامي بن فهيد الشمري» المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل قد علق على المقطع الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخص يقوم بالبصق على نافذة إحدى المركبات.


يقول الشمري: "أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم نقله للمستشفى وفحصه وظهرت نتائج الفحص سلبية حول إصابته بفيروس كورونا، وستتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده".

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