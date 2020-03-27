حديث المساء .. أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق ..وتركي آل الشيخ يدعو للشفاء من مرضه

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:





بيان عاجل للجيش الليبي بشأن خرق مليشيات أردوغان للهدنة الإنسانية





أصدر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا يكشف فيه تطورات خرق الهدنة الإنسانية من قبل مليشيات حكومة فايز السراج الموالية لتركيا.. للمزيد اضغط هنا





تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض





توجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية إلى الله تعالى بالدعاء في ظل ظروف مرضه الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا





أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق





قالت خلية أزمة فيروس كورونا الأمريكية، اليوم الجمعة، إن التوصل للقاح خاص بفيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزًا في منتصف الصيف، تمهيدًا لطرحه رسميًا في الأسواق.. للمزيد اضغط هنا





مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

كشفت صحيفة "وورلد ديلي" البريطانية، أن 14 فردًا من قبيلة أكلي لحوم البشر الشهير "كورواي" في بابوا غينيا الجديدة، توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا بعدما اكتشفت السلطات أنهم ذبحو مهندسًا صينيًا كان مصابًا بالمرض.. للمزيد اضغط هنا





أمير لو ساب الزمالك مش هيشتغل.. رد ناري من رضا عبدالعال على مرتضى منصور





رد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد الهجوم عليه مؤخرا..للمزيد اضغط هنا





دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلق فيه على منعها من الظهور الإعلامي بعد ازمتها الأخيرة بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة.. للمزيد اضغط هنا





ما مصير الطالب الذي يغش مشروعاته البحثية .. وزير التعليم يرد ؟

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذير مهم للطلاب ، بشأن المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم الطلاب بدلا من الامتحانات التقليدية في بعض الصفوف الدراسية.. للمزيد اضغط هنا





اختبار لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة





قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة".. للمزيد اضغط هنا



