قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط كميات من القفازات والكمامات بالقليوبية

نجحت مباحث التموين بالقليوبية فى ضبط كمية من القفازات والكمامات بمحل للمستلزمات الطبية بقليوب بعد حجبها عن المواطنين لغرض ترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط المدعو م.هـ صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل ومستلزمات طبية بدائرة مركز قليوب.

وتبين تخزينه كمية من القفازات والكحول الأثيلى ومواد مطهرة وكمامات مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وحجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط 8000 قفازات جوانتي وكمامات وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5243، جنح قليوب وتولت النيابة التحقيق.