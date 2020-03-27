وزير الإعلام الأردنى: عزل أي منطقة يتفشى فيها كورونا.. فيديو

قال أمجد عودة العضايلة، وزير الإعلام الأردنى، إن عدد الإصابات فى الأردن وصل أمس إلي 212 حالة، لافتا إلي أن الحالات ارتفعت أمس بشكل ملحوظ وخاصة فى مدينة "إربد".





وأوضح وزير الإعلام الأردنى، أثناء مداخلة هاتفية على فضائية "فرانس24"، أن المملكة الأردنية أتخذت مزيدا من الإجراءات الاحترازية، خاصة فى مدينة "إربد"، حيث تم عزل المدينة تماما عن باقي المملكة.





وأكد أمجد عودة، أن هناك بعض المناطق تم عزلها داخل مدينة "إربد"، حتى لا تندمج مع باقي المدينة.





وأوضح وزير الإعلام، أن أى تفشي للوباء فى مناطق أخرى سيتبعه قرار من الحكومة بعزلها تماما، لافتا إلي أن الأردن اتخذ إجراءات احترازية مشددة ومنها إجراء الحظر الشامل لمدة 3 أيام بالمملكة.



