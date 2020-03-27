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أخبار العالم

ترمب يتفق مع نظيره الصيني على هزيمة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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قسم الخارجى
أعلنت البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا في اتصال هاتفي، على ضرورة هزيمة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني جينبينغ، الجمعة، في اتصال مع نظيره الأميركي ترمب أنه على بكين وواشنطن "الاتحاد لمكافحة فيروس" كورونا، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

الرئيس الصيني أعرب عن استعداده للعمل بشأن فيروس كورونا مع جميع الأطراف بما فيها واشنطن، مؤكدًا أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن كورونا هو الخيار الصحيح الوحيد.

وشدد على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف مهم.
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