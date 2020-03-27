في تصريحات جديدة .. وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب التعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية في "سنوات النقل في التعليم الفني" علي الفترة الدراسية حتي ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط .





كما قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية ، فإن امتحانات الدبلومات ستبدا في منتصف مايو القادم ، وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب اعادة الطباعة لانها ملايين الأوراق ، ولذلك قررنا "الغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠" وذلك اثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها علي بقية الأسئلة.



