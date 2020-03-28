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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات السبت 28-3-2020

السبت 28/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
انخفضت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت 28-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا، نحو 702 جنيه، بدلا من 703 جنيه، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21، اليوم، الجمعة 702 جنيه للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 802 جنيه إلى 807 جنيهات .

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 735 جنيها إلى 740 جنيها.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 602 جنيه إلى 605 جنيهات، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 468 جنيها إلى471جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب5616جنيها إلى5648، يزن 8 جرامات
.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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