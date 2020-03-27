وزيرة الصحة تحذر المصريين من الأسبوع السابع لـ فيروس كورونا .. شاهد





وقالت وزير الصحة إن وباء كورونا جديد ولم يشهده العالم من قبل ، ونتيجة الخبرات السابقة فإن ذروة الوباء في الأسبوعين السادس والسابع وفقا للإحصائيات العالمية الصحية، مشيرة إلى أنه اليوم الجمعة يعتبر نهاية الأسبوع السادس، محذرة من التهاون من جانب المواطنين خلال الأسبوع السابع الذي سيبدأ غدا.





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وأضافت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية أن كل المؤسسات الصحية الدولية أشادت بكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية سريعا للتعامل مع أزمة كورونا.





وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع دولي من منظمة الصحة العالمية وشاركنا في هذا الاجتماع لبحث طرق الحد من انتشار فيروس كورونا.





وقالت وزيرة الصحة إن خطة الجائحة تتضمن العمل في 27 مستشفى في 27 محافظة ، ولكن تم استخدام 6 مستشفيات فقط نتيجة عدم تفشي الفيروس ، مناشدة المواطنين الالتزام الشديد بالتعليمات ، وسيتم غدا تشغيل 2 مستشفى بداية من غدا السبت.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.



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وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



