تحدي كمال الأجسام في الخير يشعل التنافس بين نجوم اللعبة المصرية

اشتعل التنافس بين نجوم كمال الأجسام في الأعمال الخيرية تلبية للدور المجتمعي لها، حيث انهالت الاستجابات لكافة عناصر اللعبة على مبادرة تحدي كمال الأجسام في الخير التي أطلقها الكابتن محمد محسن المدرب والحكم الدولي والمستشار الإعلامي للاتحاد المصري لكمال الأجسام من أجل مساعدة الأسر المصرية المتضررة من أحداث فيروس كورونا المستجد.





وكان " محسن" قد أطلق مبادرة تحدي كمال الأجسام في الخير وأعلن تكفله ب 5 أسرة من بين المتضررين، وذلك تماشيًا ودعمًا لمبادرة "تحدي الخير " التى أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم الدعم للأسر الفقيرة.





وتحدى عدد آخر من مدربين ولاعبي كمال الأجسام من أجل المشاركة في المبادرة الخيرية، ليستجيب له الكثير من نجوم اللعبة.





وشارك الكابتن رضا إبراهيم " ماكس ماصل"، في تحدي محمد محسن بشأن مساعدة الأسر المتضررة وأعلن تكفله لعدد من الأسر، كما استجاب أيضًا كابتن عبد العظيم " اوبتيموم نيوتريشن "وتكفل ب 10 أسر أخرى.

كما انضم الكابتن محمد محسن "بودي" مدرب المحترفين المصري لكمال الأجسام وأعلن موافقته على الدعوة وكذلك البطل محمد ممدوح "دوري"، لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام للمشاركة في مبادرة تحدي كمال الأجسام في الخير، حيث أعلن تكفله بمساعدة عدد من الأسر أيضًا.



