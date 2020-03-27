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توك شو

لم تحسم.. وزير التربية والتعليم يكشف مستجد أزمة مصروفات المدارس

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:40 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 320 مدرسة دولية في مصر فقط وجهات اعتمادها غير مصرية، مضيفا أنه لن يرسب طالب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «أون إي»، مساء اليوم الجمعة، أن الأزمة الحقيقية في المدارس الدولية في المراحل المؤهلة للجامعات، لافتا إلى أن "اتحنا المكتبة الرقمية لأبناء المصريين في الخارج ليدرسوا المناهج المصرية".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة مصروفات المدارس لم تحسم بعد وننتظر فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
 
وأنهى الوزير، قائلا: "لدينا أولويات ومشاكل أكبر من أزمة المصروفات الدراسية لكننا سننظرها لاحقا".
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