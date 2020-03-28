بدون مواد كيماوية.. وصفة طبيعية تجعل الشعر كالحرير

بسبب العزل المنزلي ،وغلق مراكز التجميل والكوافيرات، تحتاج ربة المنزل والفتيات للأهتمام بشعرهن ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء لا تلجئي للحيل التي تدمر شعرك وابتعدي تماما عن كريمات فرد الشعر بمواد كيماوية واتبعي هذا الكريم المنزلى بعناية و استعمليه خلال فترة العزل، وسوف تلاحظين الفرق في شعرك.





قدمت رضوى الشربيني وصفة لفرد وتنعيم شعرك غير مكلفة ولا يحتاج تحضيرها إلى وقت طويل ، بالإضافة إلى أن مكوناتها طبيعية مفيدة للشعر.

كريم فرد الشعر .





المكونات:





نشا، عسل، وزيت زيتون





طريقة الاستخدام:





اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف

غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.



