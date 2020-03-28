أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة تحذر المصريين من الأسبوع السابع لـ فيروس كورونا. وزير النقل يطالب المواطنين بالتحرك قبل الثالثة عصرا.. التعليم العالى: إلغاء امتحانات الميدترم والدرجات تضاف نهاية العام

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، كما استضافت الفضائيات عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:





أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية تفشي فيروس كورونا خلال الأسبوع السادس والسابع ويعتبر حاسم في معظم الدول ، مشيرة إلى أن الأسبوع القادم في مصر يعتبر الأسبوع السابع.





قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المترو به 3 خطوط تنقل 3 ملايين راكب وفى ظل الظروف الحالية يحمل 2 مليون راكب، مطالبا المواطنين بالتحرك بالعودة لمنازلهم بدءا من 3 عصرا حتى لا يحدث تكدس قبل الحظر.





قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيضرب بيد من حديد على أى مخالف لقرارات الوزارة فيما يخص منع التجمعات بالمساجد حفاظًا على حياة المصريين من تفشي فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، موضحًا أنه اتخذ إجراءات حاسمة تجاه من خالفوا قرار الوزارة فيما يخص صلاة الجمعة.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية من امتحانات نهاية العام.





قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم إلغاء امتحان الميد ترم بناء على قرار رئيس الوزراء بتعليق الدراسة، وسوف تضاف درجاته إلى نتيجة امتحان آخر العام، مشيرا إلى أن امتحان آخر العام لن يبدأ إلا يوم السبت الموافق 30 مايو، وقد تأجلت الامتحانات لمدة أسبوعين حتى هذة اللحظة.





صرح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، بأن كل الإمكانات مسخرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة تكثف جهودها لتقليل المشاكل الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.





قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم رصد تجمعات عدد من المواطنين على شواطئ الإسكندرية؛ مرددا:" الأعداد كانت كبيرة جدا كأننا في فصل الصيف .. الناس جاية بالعربيات والأكل والشرب والكراسي وقاعدين في تجمعات بشكل مخيف".





قال الدكتور حسن فهمي الخبير الأثري ومسئول عن ترميم هرم سقارة، إن هناك فتحات تهوية في هرم زوسر تشبه الأنفاق الحديثة، مشيرا إلى أن الحضارة الفرعونية عظيمة بكل المقاييس.





طمأن الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بشأن أزمة فيروس "كوفيد 19" والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع الشعب ستعبر هذه الأزمة.





قال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن ممنوع تماما لأي طبيب التحدث عن الوصفات او العقاقير الطبيبة على السوشيال ميديا، مؤكدا أن هذه الأمور تكون ضمن المناقشات الطبية وليست أن تنشر على العامة.





ردت الفنانة ياسمين علي على سؤال وجه لها: هل يوجد كورونا في الوسط الفني؟ فأجابت: "طبعا وجاية علينا من زمان وبنحاول نلاقي المصل".