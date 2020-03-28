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فن

بعد حفل أمس.. تامر عاشور يتصدر جوجل

السبت 28/مارس/2020 - 08:36 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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آيه عاطف
تصدر الفنان تامر عاشور، قائمة البحث جوجل، بعد حفله الذي أحياه مساء أمس الجمعة، بدون جمهور، وتم عرضه أون لاين، وتفاعل معه المشاهدون بشكل كبير جدًا.

جاء الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

يعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.
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