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منوعات

البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 10:30 ص
الطبيبة المصرية نيرمين
الطبيبة المصرية نيرمين بطرس
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أماني إبراهيم
تصدرت طبيبة مصرية تعمل على مدار الأسبوع، تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، حيث أشادت بجهودها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نظرا لجهودها في مكافحة تفشي الفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19) دون استراحة، حتى أنها وصفتها بـ «البطلة»، وكذلك قناة ABC NEWS.

وتعمل الطبيبة "نيرمين بطرس"، أكثر من 80 ساعة في الأسبوع بمستشفى بروكلين، حيث تعمل رئيسة النواب فى قسم الباطنة بمستشفى بروكدال فى بروكلين نيويورك، ومنذ اندلاع أزمة الفيروس التاجي وهي تعمل باستمرار دون العودة إلى المنزل.


وتأتي جهود بطرس بصفتها المقيم الطبي الرئيسي في المركز الطبي بالمستشفى، وتشرف على تدريب عشرات الأطباء، وقالت لصحيفة "نيويورك بوست"، إنها تضطر إلى البقاء في المستشفى؛ لأن بعض الأطباء لا يستطيع إصدار قرار بمفرده ويحتاج إلى رأي آخر أو نصيحة بشأن كيفية التعامل مع مريض بفيروس كورونا.


وتابعت "أن بعض الأطباء حديثي التخرج أو في فترة التدريب خائفون من التعامل مع المرضى، لهذا فهي تفضل البقاء بنفسها، وتتلقى الطبيبة صاحبة الـ 35 عاما، المكالمات حتى الساعة 3 صباحا"، وتقول "الأمر لا يتعلق على المعلومات الطبية فقط، بل لأن الوضع خطير بالنسبة إلينا جميعا، لذا يخاف الأطباء المتدربون من الإصابة بالمرض ويخافون من الموت".


وأوضحت الطبيبة المصرية، أن الوضع بأكمله جديد، ومن ضمنها خطى الإدارة الجديدة، والمرض وماهية الفيروس أو كيفية التعامل معه، لذا لدى الجميع أسئلة، وأنا بدوري أكون موجودة للإجابة عنها ومساعدتهم ودعمهم.

وعندما حضر أول مريض بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المستشفى كان الوضع صعبا على حد وصفها، خاصة أنهم لم يعرفوا الفحص المناسب لهم أو كيفية التعامل معهم، فضلا عن عدم قدرة الأطباء المتدربين على إجراء الاختبارات للحالات المشتبه فيها، لهذا كانت تنفذها بنفسها.

تعمل الطبيبة المولودة في مصر منذ 6 أسابيع وعادة ما تغادر إلى منزلها حوالي الساعة 5 صباحا، وتعود للمستشفى في التاسعة صباحا، ولكنها تجد سعادتها التي تهون عليها ساعات العمل الشاقة بعد شعورها بمساعدة الكثير من المرضى وهذا ما يحفزها للاستيقاظ في اليوم التالي لمواصلة مهامها كطبيبة في إنقاذ المزيد والمزيد، "إن رؤية المريض تتحسن، أمر لا يقدر بثمن وكذلك مساعدة زملائك في التغلب على مخاوفهم".

لم يقتصر تقدير الإعلام للطبيبة المصرية من صحيفة نيويورك بوست فقط، فقد ظهرت أيضا في مقابلة على الهواء عبر ABC news، ونشرتها بطرس على حسابها الشخصي، معلقةً "أن الفتاة البسيطة القادمة من مصر أصبحت حديث الإعلام الأمريكي".

البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو
البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو
البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو
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