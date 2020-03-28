AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حصيلة حملات كورونا بالقليوبية.. تشميع 1040 مقهى وغلق 711 قاعة أفراح ومركزا تعليميا وسوقا

السبت 28/مارس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها من أجل تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع أجهزة الشرطة المختلفة لتنفيذ الإجراءات لحماية لأرواح المواطنين، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، شنت المحافظة بشكل يومي على مدار اليوم حملات مكثفة على الأماكن والأنشطة التي تم حظرها.


وأضاف أن الحملات أسفرت خلال الفترة من 18 مارس إلى 26 مارس الجاري عن غلق 1040 مقهى، ومصادرة 5263 شيشة وغلق 112 قاعة أفراح، وغلق 504 مراكز تعليمية، وغلق 95 سوقا، وتطهير 95 مبنى إداريا.


وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى حملاتها لضبط المخالفين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرارات الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع 112 محلا تجاريا و82 كافتيريا ومقهى بدون ترخيص في الشرقية

لمواجهة كورونا.. حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالغربية

لمواجهة كورونا..غلق 905 مقرات ومصادرة 1930 شيشة في الإسكندرية..صور

نائب محافظ المنيا يتابع غلق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

للتصدي لفيروس كورونا.. غلق 33 مقهى ومصادرة 300 شيشة بمحتوياتها بحملة مكبرة البحيرة.. صور

الأسبوع الأول لمواجهة كورونا بالبحيرة..غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و ٤٠٠ محل تجارى و١٠٠مقهى والتحفظ على ٥٠٠ شيشة وفض حفلتى زفاف وخطوبة وغلق كافة الأسواق العمومية

ترشيحاتنا

كورونا مش عايز استهتار.. رواد السوشيال يطالبون بغلق الشواطئ لعدم تكرار سيناريو إيطاليا

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة ..فيديو

تطور خطير.. احترس كورونا قد يصيبك فى المنزل بهذه الطريقة

بعد إصابة 536 بفيروس كورونا.. الصحة: تخلصوا من العادات الخاطئة

بسبب زيادة ساعات العمل.. طبيبة تقوم بحيلة غيرت بها طريقة ارتداء الكمامة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

فى زمن الكورونا.. ممنوع الدخول لحمايتي وحمايتك.. شعار رفعه تجار الأقصر