حصيلة حملات كورونا بالقليوبية.. تشميع 1040 مقهى وغلق 711 قاعة أفراح ومركزا تعليميا وسوقا

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها من أجل تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع أجهزة الشرطة المختلفة لتنفيذ الإجراءات لحماية لأرواح المواطنين، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، شنت المحافظة بشكل يومي على مدار اليوم حملات مكثفة على الأماكن والأنشطة التي تم حظرها.





وأضاف أن الحملات أسفرت خلال الفترة من 18 مارس إلى 26 مارس الجاري عن غلق 1040 مقهى، ومصادرة 5263 شيشة وغلق 112 قاعة أفراح، وغلق 504 مراكز تعليمية، وغلق 95 سوقا، وتطهير 95 مبنى إداريا.





وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى حملاتها لضبط المخالفين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرارات الدولة.