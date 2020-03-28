شكلي هتخلى عن مبادئي.. شاهد رد مذيعة على سؤال زميلها بالبرنامج

وجه أحد مذيعي برنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، سؤالا لإحدى زميلاته في البرنامج المذيعة جومانا مراد، وهو: "لماذا لم تقم بعمل فيديوهات على برنامج "التيك توك" حتى الآن؟".





وردت المذيعة جومانا مراد ضاحكة: "شكلي هتخلى عن مبادئي واعمل تيك توك".





وأضافت أنها بعد رفضها للموضوع وفكرة البرنامج في البداية، إلا أنها تفكر فيه حاليًا، مشيرة إلى أن برنامجي "تيك توك" و"هاوس بارتي" أصبحا الأكثر شيوعًا في تلك الفترة، خاصة مع الحجر الصحي.





وأكدت أنهما من البرامج المسلية التي تنشر نوعا من المرح والبهجة برفقة الأصدقاء، وعقبت: "ربنا يخليهولنا والله".





وأوضحت أنه في تلك الفترة أصبح العالم كله يبحث عن أكثر الوسائل للتسلية المنزلية لتجنب النزول إلى الشوارع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي يهدد العالم كله.