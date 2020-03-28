الأطباء في مصر أضافوا لعمري عشر سنين.. سائحة إيطالية تكشف تفاصيل علاجها من الكورونا

قال فرنسيس ‘مين، ممثل القنصلية الايطالية في مصر، إنه كان هناك تواصل دائم بين القنصلية والأطباء في مستشفى اوسينا لمتابعة حالة الإيطاليين المصابين بالكورونا.

وتابع فرنسيس أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الأطباء كانوا على قدر كبير من المسؤولية واستطاعوا أن يثبتوا قدرة الطب المصري ومهنيته وتقدمه.

وأضاف أن واحدة من السائحات الإيطاليات بعد شفائها من الكورونا وتلقى الرعاية في مستشفى قويسنا عقبت قائلة: "الأطباء هنا أضافوا لعمري على الاقل عشر سنين"، ورد عليها ممتنا لهذا الشكر وان الله أعطانا الكثير من النعم ويجب الحفاظ عليها.

وأوضح فرنسيس أمين، أنه كان هناك حالة كبيرة من التعاون سواء من قبل السائحين فور معرفتهم الاصابة بفيروس كورونا أو من قبل الطاقم الطب في قويسنا، وأن هذه الروح هي الموجودة في العالم كله الآن فلا هناك تمييز بين عرق أو لون أو دين او جنس، وكلا يؤدي واجبه على أكمل وجه.