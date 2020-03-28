رغم أزمة شقيقها.. أحمد العوضى يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبد العزيز





وقرر أحمد العوضى مغازلة ياسمين قائلا : مبروك يا قلبى".





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





ويشارك فى بطولة المسلسل شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.





وشهدت الأيام الماضية إعلان الفنان أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبد العزيز قصة حبهما وارتباطهما سويًا، بعد المناوشات المتبادلة التى حثت بين العوضى وشقيق ياسمين عبر منصات السوشيال ميديا، والتي انتهت بالإفصاح عن حبهما للجميع.

تلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة رومانسية، من أحمد العوضى فور نشرها فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهي عبارة عن البرومو الرسمى لمسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه".