أسما شريف منير: القطط والكلاب لا تنقل الكورونا





نشرت اسما شريف منير، صورة لها بصحبة كلبها عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقا على الصورة قائلة :" مع بعض للأبد ..القطط والكلاب لا تنقل الكرونا".





يذكر أن نشرت الإعلامية والبلوجر أسما شريف منير صورة جديدة مؤخرًا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت على الصورة قائلة "Good morning beautiful people, please stay home and stay safe.. صباح النور، خدوا بالكم من نفسكم و اقعدوا في البيت ".









حرصت أسما شريف منير، على توعية جمهورها، ونصيحتهم بعدم القاء حيوانتهم الاليفة خوفا من إصاباتهم بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.