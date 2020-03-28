AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسما شريف منير: القطط والكلاب لا تنقل الكورونا

السبت 28/مارس/2020 - 12:15 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
Advertisements
آيه عاطف
حرصت أسما شريف منير، على توعية جمهورها، ونصيحتهم بعدم القاء حيوانتهم الاليفة خوفا من إصاباتهم بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

نشرت اسما شريف منير، صورة لها بصحبة كلبها عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقا على الصورة قائلة :" مع بعض للأبد ..القطط والكلاب لا تنقل الكرونا".

يذكر أن نشرت الإعلامية والبلوجر أسما شريف منير صورة جديدة  مؤخرًا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة "Good morning beautiful people, please stay home and stay safe.. صباح النور، خدوا بالكم من نفسكم و اقعدوا في البيت ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة شعري الجديدة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على انستجرام.. شاهد

بـ إطلالة كاجوال.. هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور

إصابة إدريس ألبا بفيروس كورونا .. فيديو

شريف إكرامي يتحدى رمضان صبحي بكرة من المناديل.. شاهد

انصحكم بالحذر .. إصابة نجم شهير بفيروس كورونا.. تفاصيل

بفستان جلد قصير.. زوجة رامي عياش تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

لن أصاب به إطلاقا.. شابة تسخر من فيروس كورونا فكانت نهايتها مأساوية

ممنوع الخروج.. ماذا يحدث في أبو جرج والقيس بالمنيا بسبب كورونا

جمال شعبان: نسب التعافي من كورونا بمصر من أعلى النسب في العالم

بعد اسم كورونا.. أغرب أسماء الكوارث أطلقها الآباء على مواليدهم

جمال شعبان: التطعيم ضد الدرن قد يقي من الإصابة بفيروس كورونا

مهرجان إعصار محلي محطوط عليه كورونا يهز السوشيال ميديا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد

مثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ليدى جاجا فى عيد ميلادها

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور