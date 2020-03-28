السعودية تهاجم كورونا بـ طائرة درون.. تقنية جديدة لكشف حالات الفيروس اللعين

تعزز المملكة العربية السعودية من إجراءاتها الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بشتى الطرق لتضييق الخناق على انتشار الفيروس الذى سجل إجمالى 1104 حالات حتى أمس.





وبدأت أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، بإستخدام تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.





وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوّقين.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها أمانة منطقة القصيم؛ للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفّذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.





كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس، الجمعة، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاءوا من خارج المملكة.





وتوزعت هذه الحالات بين عدة مدن سعودية على النحو التالي: الرياض 46 حالة، المدينة المنورة 19 حالة، القطيف 10 حالات، جدة 7 حالات، الدمام 4 حالات، وحالتان في كل من بريدة والظهران، وحالة في كل من الهفوف والخبر.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 1104 حالات، معظمها بحالة جيدة، بينما يتلقى 6 منها رعاية مكثف داخل العناية المركزة.





ولم تسجل السعودية أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجّلت حالتي شفاء منه ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في المملكة إلى 35.





وذكر أنه تم إجراء أكثر من 45 ألف فحص مخبري جيني دقيق للفيروس، والتي تعتبر أعلى التقنيات الموجودة لكورونا، في المملكة.



