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مرأة

بين الحقيقة والشائعات.. الصحة العالمية تكشف دور الثوم ودرجة الحرارة المرتفعة فى القضاء على فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت منظمة الصحة العالمية عن بعض المفاهيم المغلوطة حول فيروس كورونا المستجد وصححت هذه المفاهيم ووضحت الحقائق حول كل من هذه الظواهر. 


- ينتقل فيروس كورونا في المناطق التي يكون المناخ فيها حارا ‏ورطبا

يمكن انتقال فيروس  كوفيد-19 في ‏جميع المناطق، بما فيها المناطق ذات الطقس الحار والرطب وفي كل احوال المناخ لذلك يجب المواظبة على الاجراءات الوقاية للتخلص من الفيروسات والابتعاد عن لمس العين والأنف والفم. 


- يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

لا يساعد رش الجسم على القضاء على الفيروس إذا تم دخوله للجسم ولكنه إجراء وقائي للتعقيم والحماية ويجب استخدامهم وفق التعليمات . 


- هل مجففات الأيدي فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد

ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد لحماية نفسك من الفيروس الجديد يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.


- يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد

يعد الثوم صحي ويحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ولكن لا توجد دراسات تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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