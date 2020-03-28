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فن

قلة حيلة.. تعليق مؤثر من هند صبري على أزمة فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 05:23 م
هند صبري
هند صبري
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سعيد فراج
نشرت الفنانة هند صبري، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، علقت من خلالها على الأزمة التي يعيشها العالم بسبب وباء فيروس كورونا 

وقالت هند صبري، في تغريدتها: "هذه الأسابيع و الظروف الإستثنائية التي نعيشها غيرتنا للأبد ..عالمنا تغير ، أولوياتنا ظهرت و قيمنا تغيرت. تعلمنا أن نحترم ضعفنا و قلة حيلتنا أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة، اكتشفنا أن قوتنا في وحدتنا و أننا كلنا متصلون. إن شاء الله الجاي أحلى. غدا". 

وكانت أخر مشاركات هند صبري السينمائية في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من اخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها عبرت عن اشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.




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