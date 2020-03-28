قلة حيلة.. تعليق مؤثر من هند صبري على أزمة فيروس كورونا

نشرت الفنانة هند صبري، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، علقت من خلالها على الأزمة التي يعيشها العالم بسبب وباء فيروس كورونا
وقالت هند صبري، في تغريدتها: "هذه الأسابيع و الظروف الإستثنائية التي نعيشها غيرتنا للأبد ..عالمنا تغير ، أولوياتنا ظهرت و قيمنا تغيرت. تعلمنا أن نحترم ضعفنا و قلة حيلتنا أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة، اكتشفنا أن قوتنا في وحدتنا و أننا كلنا متصلون. إن شاء الله الجاي أحلى. غدا".
هذه الأسابيع و الظروف الإستثنائية التي نعيشها غيرتنا للأبد..عالمنا تغير ،أولوياتنا ظهرت و قيمنا تغيرت— Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) March 28, 2020
تعلمنا أن نحترم ضعفنا و قلة حيلتنا أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة،اكتشفنا أن قوتنا في وحدتنا و أننا كلنا متصلون.إن شاء الله الجاي أحلى.غدا أحلىhttps://t.co/a7uLs7y1gw