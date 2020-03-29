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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29-3-2020‎

الأحد 29/مارس/2020 - 02:04 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام


استقرت  أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم،الأحد، 29-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172.14 ريال سعودي بعد أن كان يسجل  171.41  ريال سعودي

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

 

سعر الذهب في السعودية:

 

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.72ريال سعودي) أي ما يعادل (52.38دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (180.33ريال سعودي) أي ما يعادل (48,01دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (172.14ريال سعودي) أي ما يعادل (45.83دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.54 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.29دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.76  ريال سعودي) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.36  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.19 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,118  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,377  ريال سعودي) أي ما يعادل (366.66دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (196,723  ريال سعودي) أي ما يعادل (52,369دولار أمريكي)

 

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