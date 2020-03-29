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فن

أخبار الفن.. وفاة أول إعلامية بـ كورونا.. آمال ماهر بحفل أونلاين.. والموت يفجع آمال رمزي

الأحد 29/مارس/2020 - 12:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ظهر النجم توم هانكس، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب شفائه من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وعودته للولايات المتحدة الأمريكية.

قدمت الفنانة آمال ماهر، أول حفل لايف لها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، السبت، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

أعلن إبراهيم بدر - مذيع قناة العربية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة الإعلامية المغربية ليلى طرازيم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

نشرت الراقصة الاستعراضية صوفينار، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه على أحد الشواطئ بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رحيل الفنان أحمد عبادة، اليوم السبت 28 مارس. 

توفي منذ قليل اللواء محسن عشماوي زوج الفنانة الكبيرة امال رمزي عن عمر ناهز 69 عامأ وذلك بمستشفي العسكري بكوبري القبة.
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