حجر صحي في البحر .. الراقصة صوفينار تثير الجدل مجددا

يأتي ذلك بعدما أثارت صوفينار إعجاب جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو أثناء تواجدها فى ساحة كتالونيا بإسبانيا.





وسافرت صوفينار إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.





كانت أحدث أعمال صوفيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.