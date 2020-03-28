حجر صحي في البحر .. الراقصة صوفينار تثير الجدل مجددا

نشرت الراقصة الاستعراضية صوفينار، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه على أحد الشواطئ بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وعلقت صوفينار على صورتها قائلة: "انا عاملة حجر صحي في البحر يا حلوين.. مين هييجي"، لتثير جدل متابعيها بسبب استهتارها بمحاذير عدوى فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما أثارت صوفينار إعجاب جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو أثناء تواجدها فى ساحة كتالونيا بإسبانيا.
وسافرت صوفينار إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.
كانت أحدث أعمال صوفيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.