شاهد.. نجوم حنفي الأبهة والبصمجية في أولى حلقات هزر فزر مع هنا الزاهد

انطلقت أمس السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه هنا الزاهد، لتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم أكرم حسني وعمرو وهبة وجيلان علاء.

تنافس الفريقان من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض، وكذلك مع هنا الزاهد التي جمعها بزوجها أحمد فهمي لقطات طريفة في البرنامج.

برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.