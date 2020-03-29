AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. نجوم حنفي الأبهة والبصمجية في أولى حلقات هزر فزر مع هنا الزاهد

الأحد 29/مارس/2020 - 02:31 ص
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمي
Advertisements
محمد نحلة

انطلقت أمس السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه هنا الزاهد، لتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.


انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم أكرم حسني وعمرو وهبة وجيلان علاء.


تنافس الفريقان من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض، وكذلك مع هنا الزاهد التي جمعها بزوجها أحمد فهمي لقطات طريفة في البرنامج.


برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.


شاهد.. نجوم حنفي الأبهة والبصمجية في أولى حلقات هزر فزر مع هنا الزاهد
شاهد.. نجوم حنفي الأبهة والبصمجية في أولى حلقات هزر فزر مع هنا الزاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزر فزر.. هنا الزاهد تقدم برنامجا جديدا على CBC .. تفاصيل

شاهد.. برمو هزر فزر لـ هنا الزاهد على CBC

شاهد.. أحمد فهمى يهنئ هنا الزاهد على هزر فزر: ألف مبروك يا حبيبتى

تعرف على مواعيد الحلقات الأولى لـ"هزر فزر" مع هنا الزاهد وضيوفها

أحمد فهمي يظهر مع هنا الزاهد في أولى حلقات برنامجها هزر فزر.. تفاصيل

"كل البنات بتحبك".. كريم فهمي يشارك هنا الزاهد وأصدقاءها يفديو على تيك توك

ترشيحاتنا

شوقي يرد على المطالبين بإلغاء المشروعات البحثية: اللي مش هيعمل المطلوب هيسقط

سيناريو مخطط.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة عمرو وردة بعد الفيديو الإباحي

أخبار الزمالك اليوم.. عودة لاعب الفريق المعار بـ فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد من كارتيرون

وزيرة الصحة تحذر من أمر خاص بـ كورونا .. فيديو

التعليم تعلن الأجزاء المحذوفة من المناهج على موقعها .. اليوم

يقوى المناعة ويقتل الفيروسات .. طعام مهمل به فوائد خارقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد