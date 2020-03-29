29 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، الأحد 29 مارس، وفقا لعلم الأرقام.
تقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 29 مارس، فإن ذلك يعني أنك رومانسى وحساس ومتقلب، ولديك حس إنسانى وشغف بالمعرفة والسفر، وأنت أيضا بحاجة دائما للشعور باستقلاليتك وسيادتك على حياتك.
وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود 29 مارس، تقول له فيها إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء جيدا قبل الإقدام عليه.